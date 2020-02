De visual novo, Neymar homenageia Kobe Bryant em goleada do PSG

O atacante brasileiro Neymar prestou uma homenagem ao astro do basquete Kobe Bryant e apareceu em campo com visual novo neste sábado, 1. Antes da partida contra o Montpellier, pelo Campeonato Francês, o jogador foi a campo com uma camiseta com o nome de Kobe e o número 24, usado pelo ídolo do basquete na NBA. Além disso, Neymar estava com os cabelos pintados com a cor rosa.

Em campo, o brasileiro teve uma boa atuação, mas não marcou na goleada do Paris Saint-Germain por 5 a 0. Os gols foram marcados por Di Maria, Sarabia, Congré (contra), Mbappé e Kurzawa. Cavani também marcou no fim do jogo, mas o lance foi invalidado pelo VAR por impedimento.

Com o resultado, o PSG chegou aos 55 pontos no Campeonato Francês e abre 13 de vantagem sobre o vice-líder Olympique de Marselha, que ainda joga nesta rodada. O Montpellier é o quarto colocado, com 33 pontos.