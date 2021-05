De saída do Tottenham, Harry Kane diz visar títulos e prêmios

Harry Kane é a bola da vez nos principais jornais esportivos da Europa. O motivo: sua a vontade de ser negociado pelo Tottenham, clube de Londres do qual é um dos maiores ídolos. O atacante inglês tem contrato até 2024, porém nesta quinta-feira, 20, manifestou claramente seu desejo de alçar voos maiores, em clubes de maior investimento e, consequentemente, maior nível competitivo. Ele chegou a dizer que quer ser o melhor e atingir o nível de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

Aos 27 anos, Kane é, junto ao sul-coreano Heung-min Son, a peça mais importante do Tottenham. Nos últimos anos, o atacante inglês ajudou a colocar os Spurs na briga por campeonatos nacionais e continentais, com 220 gols marcados em 335 partidas, mas ainda persegue um troféu pelo clube pelo qual se profissionalizou.

Em entrevista ao ex-jogador Gary Neville, ídolo do Manchester United, hoje comentarista da Sky Sports, Kane falou em claro tom de despedida. “Eu não quero chegar no fim da minha carreira e ter arrependimentos. Eu quero ser o melhor que posso ser. Eu nunca disse que ficaria no Tottenham o resto da minha carreira. E também nunca disse que deixaria os Spurs. Eu sinto que ainda tenho sete ou oito anos e não estou com pressa ou desesperado para nada”, iniciou.

“Eu sinto que posso ser melhor do que venho sendo e produzir números melhores do que neste momento. Não tenho medo de dizer que quero ser o melhor e chegar no nível de Messi e Ronaldo. Meu objetivo é vencer troféus, marcar 50, 60 ou 70 gols toda temporada. Esse é o padrão que quero estabelecer para mim”, completou.

Kane disse que pretende ter uma “conversa honesta” com Daniel Levy, o dono do Tottenham. “Como jogador, a gente não sabe exatamente o que os chefes pensam. Creio que ele queira me vender. Ele deve pensar: ‘Se posso conseguir 100 milhões de libras agora, por que não?’ Eu não vou continuar valendo tudo isso daqui dois ou três anos”, disse, com extrema sinceridade.

Do lado branco de Londres desde 2006, o Tottenham é responsável toda a formação de Harry como jogador. Com alguns empréstimos no meio do caminho, Kane foi lapidado até alcançar o posto de um dos melhores camisa 9 do mundo e líder da seleção inglesa. Contudo, desde que se profissionalizou, ele nunca venceu sequer um título: foi vice da Liga dos Campeões, Premier League e Copa da Liga Inglesa.

Além disso, o time de Londres é o sétimo colocado do atual Campeonato Inglês e está de fora da próxima Champions League, correndo risco de não participar nem da Liga Europa. Desse modo, mesmo com Harry Kane marcando um número alto de gols e acumulando artilharias (Copa do Mundo de 2018 e Premier League 2015/16 e 2016/17), os prêmios individuais também não foram realidades para o atacante.

Segundo o jornal inglês The Sun, Manchester City, Chelsea e Manchester United estão na briga pelo atleta. Além deles, o portal coloca o interesse de PSG e Real Madrid, fora da Inglaterra. O contrato de Harry Kane não tem cláusula de rescisão. De qualquer maneira, o novo clube do atacante precisará desembolsar uma boa quantia de dinheiro. Na última quarta-feira 19, ao deixar o campo diante do Aston Villa, Kane deu a volta no campo, aplaudindo os poucos fãs liberados para a partida, em mais um sinal de que está dando adeus.

Kane making his way around Tottenham’s stadium alone, applauding the fans 🥺 (via @footballdaily)pic.twitter.com/EUIb5UaOiY — ESPN FC (@ESPNFC) May 19, 2021