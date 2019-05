De saída do Bayern, Robben diz que aposentadoria ‘é uma opção’

O contrato do holandês Arjen Robben com o Bayern de Munique se encerra no meio deste ano e não será renovado. Depois de dez temporadas no clube alemão, o atacante de 35 anos ainda não decidiu sobre seu futuro, mas disse, nesta terça-feira, 14, que a aposentadoria é uma das opções.

“Não é simples tomar uma decisão. A mais fácil seria dizer que me aposento, mas para continuar jogando é preciso encontrar um lugar bom, não só do ponto de vista futebolístico mas também familiar. A aposentadoria é uma opção, mas não sei se vai acontecer”, revelou.

O atacante holandês está no Bayern de Munique desde 2010 e, de lá para cá, empilhou taças de campeonatos nacionais e internacionais. O título mais importante de Robben pelo clube foi a Liga dos Campeões de 2013, quando, no último minuto, marcou o gol da vitória sobre o Borussia Dortmund, por 2 a 1. Pelo Bayern, ele tem 14 títulos nacionais: sete do Campeonato, quatro da Copa e um da Supercopa. Robben ajudou a seleção holandesa a chegar na final da Copa do Mundo de 2010 e ao terceiro lugar na de 2014.

Arjen Robben pode conquistar seu oitavo título do Campeonato Alemão neste final de semana. O Bayern terá pela frente o Eintracht Frankfurt, no sábado, às 10h30 (de Brasília), e precisa apenas de uma vitória para levantar o troféu. “Ser campeão no sábado, após passar 10 anos nesse clube, com 70.000 torcedores numa Allianz Arena cheia, não há nada melhor”, finalizou.