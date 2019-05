De novo acordo com Globo, Palmeiras encara o Botafogo; saiba como assistir

O Palmeiras enfrenta o Botafogo neste sábado, 25, a partir das 16h (de Brasília), no Engenhão, em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão exclusiva do Premiere FC, canal por assinatura da Globo.

O clube paulista terá primeira partida exibida pela Globo no Brasileirão, isso porque, depois de várias reuniões, a emissora carioca acatou as demandas do Palmeiras e fechou novo acordo, válido até 2024. O contrato dará ao time um total de 12 milhões de reais por aparição na Globo e cerca de 100 milhões de reais pela presença no Premiere.

O Palmeiras atravessa bom momento, teve a melhor campanha da fase de grupos da Copa Libertadores, é favorito para chegar às quartas de final da Copa do Brasil e lidera o Campeonato Brasileiro. Na última rodada, a equipe goleou o Santos por 4 a 0. O Botafogo oscila na temporada, mas iniciou bem o Brasileirão, ocupando a 7ª colocação até o momento.