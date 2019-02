De muletas, Neymar se emociona em aniversário: ‘Queria um metatarso novo’

Prestes a completar 27 anos nesta terça-feira 5, Neymar realizou uma grande festa na noite desta segunda em Paris. Ainda em recuperação de uma fratura no quinto metatarso do pé direito, o atacante recebeu os familiares, amigos e circulou de muletas durante o evento. A lesão, que deve tirá-lo de partidas do Paris Saint-Germain e da Seleção Brasileira por cerca de 10 semanas, foi mencionada em um discurso emocionado do jogador aos amigos presentes.

“Para quem é atleta sabe que estar com isso aqui (muletas) é complicado, é difícil”, comentou, emocionado. “O que eu mais queria de presente hoje era um metatarso novo para que eu pudesse estar dentro de campo guerreando, lutando e fazendo o que eu mais amo que é jogar futebol”, completou.

Em outro momento de sua fala, Neymar admitiu ter pensado em cancelar as festividades por conta da lesão. Ainda assim, afirmou que manteve a ideia depois de conversas com amigos. No fim, o atacante deixou o microfone aos gritos de “melhor do mundo” por parte dos convidados.

As comemorações aconteceram no luxuoso Pavillon Gabriel, em Paris, local vizinho à Avenida Champs Elysées. O espaço possui aproximadamente 1.200 metros quadrados e comporta cerca de dois mil convidados.

Com decoração ao estilo Moulin Rouge, a festa teve a maior parte dos convidados vestindo vermelho (inclusive as muletas de Neymar eram dessa cor).

Nomes como Gabriel Medina e Bruninho, do vôlei, marcaram presença, além de companheiros de Paris Saint-Germain (Marquinhos, Trapp, Di Maria, Paredes, Kylian Mbappé, Edinson Cavani e Daniel Alves, entre outros), os tradicionais “parças” e os familiares, como o filho David Lucca, a mãe Nadine e a irmã, Rafaella Santos.

Durante a festa, Neymar ainda foi homenageado pela mãe, que preparou uma surpresa com a cantora Marília Mendonça entrando no palco para cantar os parabéns. No discurso, com as imagens publicadas no Instagram de David Brazil, o camisa 10 não conteve o choro e admitiu que seu melhor presente de aniversário seria um metatarso novo.

