De Flamengo a Íbis: qual clube teve mais jogadores de Copa do Mundo?

Ter um jogador de seleção brasileira no elenco sempre foi motivo de orgulho para os torcedores de clubes nacionais. Ter atletas que disputaram uma Copa do Mundo é um fato ainda mais relevante. Desde a estreia no Uruguai em 1930, 310 homens disputaram Mundiais pelo Brasil. Mas quantos desses jogaram pelo seu clube?

Levantamento de VEJA sobre quais equipes tiveram mais jogadores brasileiros que disputaram a Copa do Mundo revela que até o pernambucano Íbis, conhecido como o “pior time do mundo”, já teve um jogador “mundialista”, o lateral-esquerdo Rildo. Os clubes cariocas se destacam na lista dos cinco melhores, que tem Flamengo, São Paulo, Vasco, Fluminense e Botafogo.

Entre clubes extintos e outros que seguem conquistando títulos, 235 já tiveram ao menos um jogador de Copa em seus elencos. A lista ainda mostra a importância de clubes que foram gigantes no passado e hoje passam por dificuldades, como América-RJ, Bangu e Portuguesa.

Veja abaixo a lista completa: