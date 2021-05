De contrato renovado, Cavani tem rendimento semelhante a ídolos do United

O Manchester United anunciou nesta segunda-feira, 20, a extensão do contrato de Edinson Cavani por mais uma temporada. O vínculo do atacante uruguaio de 34 anos com o clube inglês se encerraria na atual temporada, mas o bom desempenho nas últimas partidas animou a todos. Assim, pelo menos até junho de 2022, a lendária camisa 7 dos “Diabos Vermelhos” tem dono.

“Desde o momento em que cheguei, senti a confiança do treinador. Como jogador, isso dá a oportunidade perfeita de jogar o melhor futebol e quero agradecê-lo por isso”, disse Cavani ao site do clube, enaltecendo o apoio do técnico Ole Gunnar Solskjaer.

Desde que chegou ao lado vermelho de Manchester, vindo do PSG, Cavani foi esperança de gols, mas, ao mesmo tempo, alvo de desconfiança pela idade avançada. No início do ano, ele chegou a ser especulado no Grêmio. Experiente e muito bem fisicamente, o atacante manteve sua capacidade de definição e, em 35 jogos com a camisa do United, já marcou 15 gols; média de 0,42 tentos por partida.

Dessa forma, Cavani resgatou a tradição do United de contar com goleadores natos, um posto que estava vago havia alguns anos. Tão boa a temporada de Cavani, que sua média supera a de Cristiano Ronaldo (0,40 gols por jogo), nos tempos de Manchester, quando o português ainda atuava como ponta e não centroavante.

Além disso, aproxima-se aos números de outro ídolo histórico: Wayne Rooney (0,45 gols por jogo), maior goleador da história do clube. Os holandeses Ruud Van Nistelrooy e Robin Van Persie foram os grandes artilheiros do clube neste século, com médias de 0.68 e 0.55 gols por jogo, respectivamente.

Aos 34 anos, Cavani marcou 419 gols em sua carreira e conquistou 22 títulos profissionalmente. Na atual temporada pelo Manchester United, ajudou o clube a conquistar vaga na próxima Liga dos Campeões, além de ser essencial na chegada à final da Liga Europa, com 5 gols nas quartas e semifinais.

Média de gols pelo Manchester United



Van Nistelrooy: 0.68

150 gols em 219 jogos, entre 2001 e 2006

Van Persie: 0.55

58 gols em 105 jogos, entre 2012 e 2015

Rooney: 0.45

253 gols em 105 jogos entre 2004 e 2017

Cavani: 0.42 gols

15 gols em 35 jogos entre 2020 e 2021

Cristiano Ronaldo: 0.40

118 gols em 292 jogos, entre 2003 e 2009