De cadeira de rodas, Neymar ‘homenageia’ Stephen Hawking

Neymar segue sua recuperação em sua mansão em Mangaratuba (RJ) e aproveitou a onda de homenagens ao físico Stephen Hawking, que morreu na última terça-feira, para “filosofar”. O atacante do Paris Saint-Germain postou uma foto em que aparece sorridente, em uma cadeira de rodas, e usou uma frase de Hawking na legenda. “Você tem que ter uma atitude positiva e tirar o melhor da situação na qual se encontra.”

Mais cedo, o jogador da seleção brasileira postou vídeos de seus treinamentos na academia. Ele carregou peso, enquanto assistia à uma partida do PSG pela TV, com o pé imobilizado. No início do mês, ele operou o quinto metatarso, um osso do pé direito, e deve ficar de seis a oito semanas afastado dos campos.