De Bruyne dá show e City atropela o Arsenal fora de casa pelo Inglês

Com atuação brilhante de Kevin De Bruyne, o Manchester City não teve dificuldades para vencer o Arsenal por 3 a 0, dentro do Emirates Stadium, pela 17ª rodada do Campeonato Inglês.

O resultado manteve os Cityzens na 3ª colocação, com 35 pontos, 14 atrás do líder Liverpool. Já os Gunners estacionaram na 9ª posição, com 22 pontos, a sete de distância Chelsea, primeiro time dentro da zona de classificação para a Liga dos Campeões.

De Bruyne dominou o primeiro tempo. Ele abriu o placar com um minuto de jogo, aproveitando ótimo cruzamento de Gabriel Jesus. Aos 14, Sterling ampliou, com assistência do belga. O meia também marcou o terceiro do City e o segundo dele na partida, batendo de fora da área no canto direito do goleiro, aos 39.

Com o jogo ganho, bastou aos visitantes administrar a última etapa e envolver o adversário. Desorganizado, o Arsenal mal ameaçou o gol de Ederson. Grande parte dos torcedores deixou o estádio no meio do segundo tempo. Os que ficaram, aplaudiram o time vencedor.