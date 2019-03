David Neres ignorou ligações de Tite por não reconhecer número

O meia-atacante David Neres, do Ajax, convocado pela primeira vez para a seleção brasileira adulta na semana passada, não foi avisado antecipadamente de que seria chamado por um motivo curioso: ignorou as ligações do técnico Tite, por não reconhecer o número de telefone.

“Mas depois que eu vi o mesmo número entre as minhas mensagens do WhatsApp e vi quem era, eu imediatamente liguei de volta”, explicou o jogador de 22 anos, em entrevista ao diário holandês Telegraaf. O jogador revelado pelo São Paulo disse viver o melhor momento da sua vida e celebrou o fato de ter permanecido no Ajax mesmo após proposta de 45 milhões de euros do Guangzhou Evergrande, da China.

“É inacreditável o que aconteceu esta semana É certamente a minha melhor como jogador de futebol. Se eu tivesse ido para a China em janeiro, eu poderia não ter sido convocado. Não fiquei desapontado, eu jogo pelo Ajax e tenho um contrato em andamento aqui. Eu sempre fiz o meu melhor. Muita coisa mudou desde então.”

O jogador foi chamado para a vaga do lesionado Vinícius Junior, do Real Madrid, dias depois de brilhar com um gol na classificação do Ajax para as quartas de final da Liga dos Campeões, diante do próprio clube espanhol, em Madri. Ele participará dos amistosos contra Panamá, dia 23, e República Checa, dia 26.