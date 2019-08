David Luiz estreia no Arsenal com vitória pelo campeonato inglês

O zagueiro brasileiro David Luiz estreou no Arsenal com vitória em partida realizada na manhã deste sábado, 17, em Londres. Os “gunners”, como são conhecidos, bateram a equipe do Burnley por 2 X 1. Aubameyang e Lacazette marcaram para a equipe vermelha, que chegou a quebrar um tabu: foi a primeira vez em dez anos que o Arsenal consegue duas vitórias nas duas primeiras rodadas da Premier League.

O Arsenal jogou em casa, no Emirates Stadium, e contou com o apoio maciço de sua torcida. Eles abriram o placar logo aos 13 minutos, em jogada de Lacazette. Ele mostrou categoria ao girar sobre a zaga adversária e bater rasteiro na meta do goleiro Pope. A equipe londrina sossegou após o gol e acabou cedendo o empate, aos 43 minutos. Ashley Barnes, principal atacante do time, aproveitou um cruzamento nas costas de David Luiz e mandou de primeira para a meta.

A equipe londrina voltou a incomodar após a entrada em campo do atacante marfinense Nicolas Pépé, maior contratação da temporada (custou 336 milhões de reais). Aos 18 minutos do segundo tempo, Aubameyang recebeu um passe do meia espanhol Ceballos, driblou seu marcador e bateu no canto de Pope. Ceballos, que foi emprestado pelo Real Madrid, também teve uma atuação bastante elogiada. O meia brasileiro Gabriel Martinelli, contratado junto ao Ituano (e que atuou na vitória do Arsenal diante do Newcastle), permaneceu no banco.