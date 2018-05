David Luiz e Neymar posam com camisas novas de seus clubes

Os brasileiros Neymar, do Paris Saint Germain, e David Luiz, do Chelsea, posaram nesta sexta-feira com as novas camisas de seus clubes. David Luiz, em baixa no clube inglês, postou uma foto em seu Instagram para divulgar o novo uniforme, que ganhou listras brancas e azuis. No caso de Neymar, apenas o PSG fez a divulgação do uniforme.

Com os rumores da saída de Neymar para o Real Madrid, ainda não se sabe se o atacante brasileiro vai utilizar o novo uniforme do clube francês. O atacante Willian, eleito melhor jogador do Chelsea na temporada, também posou com a nova camisa dos ‘Blues’.