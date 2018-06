SÃO PETERSBURGO – A seleção brasileira teve de realizar uma mudança de última hora para o jogo contra a Costa Rica, nesta sexta-feira, às 9h (de Brasília): o lateral-direito Danilo sofreu uma lesão muscular no quadril no treino desta quinta e será substituído por Fagner.

De acordo com o médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, a lesão impossibilita a presença do jogador do Manchester City na segunda rodada. Danilo iniciará tratamento com a fisioterapia e seguirá em observação pelo departamento médico.

A posição é a que mais tem dado dor de cabeça ao técnico Tite. O titular absoluto era Daniel Alves, que ficou fora da Copa do Mundo por causa de uma lesão no joelho. Fagner também iniciou a preparação com problema muscular e Danilo ganhou as primeiras chances como titular.