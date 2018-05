Danilo: ‘Marco Neymar desde 2010. É inevitável dar umas pisadinhas…’

LONDRES – De candidato a reserva de Daniel Alves na Copa do Mundo a possível titular da seleção brasileira na Rússia, Danilo concedeu entrevista nesta quarta-feira no CT do Tottenham e falou sobre como é treinar com seu ex-companheiro de Santos, Neymar. “Todos os dias enfrento o Neymar nos treinos. Sempre dou uma pisadinha nele, e o vejo cada dia melhor e mais rápido. Brinquei que desde 2010 eu marco ele nos treinos e é sempre complicado, porque é muito rápido, sai para os dois lados. Agora tenho dado uma aliviada nas pisadinhas, mas é inevitável”, brincou o jogador do Manchester City.

Danilo saiu do Brasil quando tinha 20 anos, negociado com o Porto. Ficou quatro temporadas no futebol português antes de chamar a atenção do Real Madrid. Ficou duas temporadas no clube espanhol, perdendo a condição de titular para Dani Carvajal. Contratado pelo Manchester City na última temporada, atuou por boa parte da campanha do time inglês na esquerda, no lugar de Mendy, lesionado.

Seu retorno à seleção passou pela mudança de clube no último ano. “A minha volta à seleção foi bastante trabalhada e pensada quando decidi deixar o Real. Foi uma mudança muito grande para a minha família, também de país, cultura e a língua, que é uma barreira”, disse. “Mas estava confiante que mudando de clube e em um projeto em que tivesse mais tempo de jogo, poderia voltar. Acho que foi acertado, um ano em que tive mais confiança para exercer o futebol que sempre joguei.”

CRISE – Filho de ex-caminhoneiro, Danilo defendeu a paralisação. “Ontem, troquei mensagem com meu pai. Ele falou que a greve continua e que eles (caminhoneiros) estão certos. Para nós que moramos longe há muitos anos, é muito difícil expressar opinião sobre o tema, mas o que vejo é que a população paga impostos e não recebe benefícios. Então, acho que estão certos em protestar em relação a isso”, encerrou o lateral direito.