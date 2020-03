Rugani, zagueiro da Juventus, é diagnosticado com coronavírus

O coronavírus chegou a um grande clube de futebol do mundo. No dia em que a Premier League adiou um jogo entre Arsenal e Manchester City porque os jogadores do time de Londres tiveram contato com um dirigente que testou positivo para a doença, a Juventus confirmou por meio de seu site que o zagueiro Daniele Rugani também foi infectado.

“O jogador Daniele Rugani testou positivo para Covid-19 e atualmente está assintomático. A Juventus já ativou o procedimento de isolamento exigido por lei, incluindo o levantamento das pessoas que tiveram contato com ele”, afirmou o texto publicado pela Velha Senhora.

Comunicazione urgente, calciatore positivo al COVID-19https://t.co/F8GPmlOBaU pic.twitter.com/dk4hJQ20EB — JuventusFC (@juventusfc) March 11, 2020 Continua após a publicidade

O jogador de 25 anos é reserva da equipe, mas fazia parte do elenco e treinava normalmente com os companheiros visando o jogo da próxima terça-feira 17, contra o Lyon, da França, no duelo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões.

O norte da Itália, região onde fica Turim, a sede da Juventus, concentra o maior número de casos do país e algumas partidas do Campeonato Italiano foram canceladas por causa do surto do coronavírus.

Nesta quarta, o governo da Itália ampliou nesta quarta-feira, 11, as medidas de quarentena implantadas em todo o país por conta do surto do novo coronavírus. O total de mortes causados pela Covid-19 no país europeu aumentou em 196 em 24 horas e chegou a 827. Foi o maior aumento diário em termos absolutos registrado em qualquer lugar do mundo desde que o vírus surgiu na China no final do ano passado.