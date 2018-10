Daniel, ex-meia do São Paulo, foi ‘brutalmente’ assassinado, diz Polícia

Daniel Corrêa Freitas, meio-campista com passagens por São Paulo, Coritiba, Botafogo, entre outros clubes, foi encontrado morto no último sábado, em São José dos Pinhais (Paraná), com ferimentos de faca em várias partes do corpo. Segundo a Polícia Civil, o jogador foi brutalmente assassinado e teve o órgão genital decepado.

“Foi algo com bastante maldade, de quem fez estava com muita raiva. Tudo isso será apurado. Possivelmente, foi uma morte dolorosa, não morreu no momento”, disse Edimilson Pereira, superintendente da Polícia Civil, à Rádio Banda B, de Curitiba.

Conforme Pereira, o assassino está sendo procurado e a investigação está avançada, porém nenhuma nova informação será divulgada para não prejudicar o andamento do processo. O corpo de Daniel foi liberado pelo Instituto Médico Legal (IML) de Curitiba nesta segunda-feira e deve ser encaminhado na terça-feira para Conselheiro Lafaiete, em Minas Gerais, onde mora sua família.

Daniel foi revelado pelo Cruzeiro, mas estreou como profissional no Botafogo, em 2013. Dois anos depois, acertou com o São Paulo, mas enfrentou vários problemas físicos e fez apenas 16 jogos pelo clube paulista. Desde então, acumulou passagens por empréstimos por Coritiba, Ponte Preta e estava no São Bento, de Sorocaba.

A Assessoria P2, que geria a carreira de Daniel, lamentou a morte do atleta, assim como todos os clubes em que o jogador de 24 anos teve passagens.

Lamentamos confirmar a veracidades das informações sobre o falecimento do nosso cliente Daniel, meia do @SaoPauloFC emprestado ao São Bento. Mais informações em breve. Nossos sentimentos à família — Assessoria P2 (@P2_Assessoria) October 29, 2018

O São Paulo Futebol Clube lamenta profundamente a morte do meio-campista Daniel Corrêa Freitas. O clube se solidariza e presta condolências à família do atleta. — São Paulo FC (@SaoPauloFC) October 29, 2018

O Coritiba Foot Ball Club lamenta o falecimento de Daniel, atleta que jogou em 2017 com a nossa camisa. Nossos sentimentos para familiares e amigos. — #OCoritibaViveComVocê (@Coritiba) October 29, 2018