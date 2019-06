Daniel Alves também pode retornar ao Barcelona

Um dia após anunciar sua saída do Paris Saint-Germain, Daniel Alves já pode estar encaminhando seu retorno ao Barcelona, clube que defendeu de 2008 a 2016. Os catalães estariam dispostos a trazer o lateral-direito para remediar a saída do português Nelson Semedo, informou o jornal catalão Sport desta segunda-feira, 24.

Semedo pediu ao Barcelona para ser negociado nesta janela e o clube não se opõe. Vê com bons olhos a entrada de dinheiro com sua venda. Um dos clubes que fez proposta foi o Atlético de Madri.

Apesar dos 36 anos de idade, Daniel Alves demonstra estar em forma por seus jogos pela seleção brasileira na Copa América. O jogador é titular e capitão do time e, sem contrato com o PSG, chegaria de graça ao Barcelona para disputar uma vaga com Sergi Roberto, titular desde sua saída. Ele atuou pelo Barcelona de 2008 a 2016 e conquistou 23 títulos, incluindo três Ligas dos Campeões.

Além de Daniel Alves, outros dois brasileiros estão na mira do Barcelona para a próxima temporada, segundo o diário. Filipe Luís, que recentemente deixou o Atlético de Madri, está na mira do clube por estar livre no mercado e pode chegar sem custos, para ser o reserva imediato de Jordi Alba. Outro é Neymar, que insatisfeito no PSG, deve deixar a equipe e estaria disposto a aceitar alguns termos para retornar ao Barça.