Daniel Alves segue protestando contra árbitro – agora nas redes

O lateral Daniel Alves foi um dos destaques negativos da rodada de futebol na Europa ao ser expulso na derrota do Paris Saint-Germain para o Lyon, pelo Campeonato Francês, neste domingo. O experiente jogador da seleção brasileira recebeu o cartão vermelho por reclamar de forma exagerada com o árbitro Clement Turpin da marcação de uma falta, que lhe renderia um cartão amarelo.

Nesta segunda-feira, diante das críticas que recebeu, Daniel Alves se pronunciou nas redes sociais e seguiu reclamando. “As decisões já foram tomadas, a batalha já foi perdida, mas eu continuo pensando que o senhor se esquivou com a sua decisão. Desde quando não estar de acordo é faltar respeito? Se quiserem colocar a culpa em mim também podem, é de graça. E outra, tenho as costas bem largas e um par bem posto que me mantém de pé sempre!”, desabafou o lateral, um dos líderes do PSG e da seleção brasileira.