Daniel Alves se desculpa por comentário sobre morte de Astori

O lateral da seleção brasileira Daniel Alves pediu desculpas em seu perfil no Twitter, após declarações frias sobre a morte do zagueiro Davide Astori, da Fiorentina. Depois das críticas do atacante italiano do Nice, Mario Balotelli, Daniel Alves escreveu um texto com um tom de ironia: “Se o Balotelinho falou tá falado. Não tive intenção de ofender ninguém. Vivo em um mundo que temos que ser hipócritas muitas vezes, para que as pessoas gostem de ti. Se alguém se sentiu ofendido, desculpa.”

Na última segunda-feira, antes do jogo do PSG contra o Real Madrid, Daniel Alves reagiu de forma fria ao ser perguntado sobre a morte do zagueiro italiano, dizendo que a Guerra na Síria devia receber mais atenção. “Não ficamos tão abalados porque não o conhecíamos muito. Sinto muito por sua família. Penso que Davide fez aquilo que gostaria neste mundo caótico e talvez esteja num lugar melhor agora. Mas todos os dias milhares de crianças morrem de fome e não recebem tanta atenção. E são tão importantes quanto. Todos nós vamos morrer, cedo ou tarde, porque estamos aqui de passagem. Estamos tristes, mas certamente não tanto quanto seus familiares”.

Balotelli, o criticou em uma live em seu perfil no Instagram. “Ele não está errado no que diz. Mas podia ter guardado as palavras para si mesmo neste momento. Devia ter dado apenas condolências à família, não precisava de ter falado m… Não se pode fazer esses comentários quando alguém morre, não tinha nada a ver com o assunto”.