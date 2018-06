Daniel Alves opera joelho e faz graça no Instagram

O lateral direito Daniel Alves operou nesta terça-feira após a contusão que o tirou da Copa do Mundo. O jogador sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito durante partida do Paris Saint-Germain em 8 de maio.

Daniel Alves postou uma foto fazendo graça em seu Instagram para comunicar o sucesso da operação e o início de seu processo de recuperação.

“Gostaria de agradecer a todos pelas orações que, por mais que não se vejam, se sentem…. Há algumas horas iniciei o meu processo de recuperação e, graças a Deus, tudo correu bem… Como podem apreciar na foto, a anestesia não fez efeito colaterais no Good Crazy e tudo continua igual 😝. Nos vemos logo, mais rápido, mais forte e mais Good Crazy!!

Daniel Alves sofreu a lesão no joelho na decisão da Copa da França, quando o PSG venceu o Les Herbiers por 2 a 0 e acabou confirmando o título. Após a confirmação da lesão, o atleta foi submetido a alguns exames que apontaram um problema mais sério no joelho, que o impediu de atuar na Copa do Mundo. Para a sua posição, Tite convocou Fagner e Danilo. Estima-se que o tempo de recuperação será de seis meses.