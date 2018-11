Daniel Alves: ‘Mbappé ainda não está no nível de Neymar’

Daniel Alves, lateral direito do Paris Saint Germain, comparou as duas estrelas de sua equipe, Kylian Mbappé e Neymar e, apesar de elogiar o prodígio francês, afirmou que ele ainda não atingiu o nível de futebol apresentado pelo brasileiro.

“Acredito que Neymar e Mbappé têm perfis diferentes. Mbappé vai ser um dos jogadores históricos do futebol, mas acredito que o Neymar já atingiu esse nível. Mbappé ainda está no processo para chegar lá, mas ele é inteligente, não vai perder nenhuma oportunidade de aprender com o Neymar. Falo isso porque o Neymar aprendeu muito com o Messi (quando ainda estava no Barcelona)”, disse, em entrevista ao site Goal.

Aos 19 anos, Mbappé divide o protagonismo do Paris Saint-Germain com Neymar. O mais jovem, que foi campeão mundia com a seleção francesa na Rússia, marcou treze gols em treze jogos disputados com o PSG na atual temporada, enquanto o brasileiro fez o mesmo número de gols, mas em quinze partidas.