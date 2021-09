Daniel Alves, Marta e outros atletas se manifestam sobre 7 de setembro

Nesta terça-feira de 7 de setembro marcada por protestos a favor e contra de Jair Bolsonaro, estrelas do futebol se posicionaram com mensagens sobre o Dia da Independência, com posições diferentes em relação ao governo. O caso que chamou mais atenção foi o do lateral Daniel Alves, do São Paulo e da seleção brasileira, que apesar de não ter citado o nome do presidente, repetiu um de seus lemas mais conhecidos.

“Brasil acima de tudo, Deus acima de todos! Dia da nossa independência e desejo-lhes que vocês peguem esse dia, para se independizar também.

Se independizar das opressões, das manipulações de opiniões e das influências egocêntricas. Ser livre é poder sonhar, ser livre é poder realizar, ser livre é saber que tudo vai passar e somente os legados vão ficar. Viva a Independência do Brasil e dos Brasileiros”, escreveu o veterano.



A postagem de Daniel Alves recebeu curtidas de diversos colegas como Casemiro, Richarlison, entre outros. Internautas atentos perceberam que atletas da seleção feminina, como Marta e Andressa Alves retiraram suas curtidas da mensagem. A jogadora da Roma explicou o ocorrido e se disse contrária ao governo Bolsonaro. “Achei a foto bonita com a bandeira do Brasil e, desatenta, nem me liguei na legenda, até já respondi algumas pessoas e só para esclarecer: eu jamais apoiaria o Bolsonaro”, escreveu Andressa Alves.

Gente tô vindo aqui esclarecer uma interpretação que vocês estão tendo de uma foto que curti do Dani no meu insta. Achei a foto bonita com a bandeira do Brasil e desatenta nem liguei na legenda,até já respondi alg pessoas e só para esclarecer eu jamais apoiaria o Bolsonaro. — Andressa Alves (@10andressaalves) September 7, 2021

Marta também se posicionou em seu Instagram, em foto na qual posou com a camisa da seleção brasileira. “Que tenhamos um País livre justo e mais igualitário #7desetembro #independeciadobrasil🇧🇷️ #liberdade #democracia”, escreveu. Diante de críticas de seguidores que achavam se tratar de apoio ao governo Bolsonaro, a Rainha do futebol feminino esclareceu em uma atualização: “Obs: Não vamos confundir gente, meu post é em homenagem ao dia da independência do meu país e que tenho orgulho em ser brasileira.”

O meia Hernanes, ex-São Paulo, hoje no Sport, também fez uma postagem sobre o 7 de setembro no qual pediu a valorização da educação. “Educação ou morte” esse deveria ter sido o grito de D. Pedro. Pois a liberdade só vem através da educação e do conhecimento! Não adiante desejar um país melhor e não fazermos nada; Educação senhores; é o caminho! @ensinabrasil 😍 “Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.”

Outro ídolo do São Paulo a se manifestar foi o ex-atacante Dagoberto, que disse não estar “falando sobre política”, mas também repetiu lemas bolsonaristas e ainda bateu boca com seguidores que o criticavam no Instagram. “Façamos nossa parte hoje pra não sofrermos amanhã ! 🙌🇧🇷🚀Galera eu defendo um país melhor só isso! Ninguém aqui está falando de política mas sim de um país melhor e justo pra todos”, escreveu.

O ex-goleiro Marcos e o meia Felipe Melo, dois dos mais conhecidos defensores de Bolsonaro no meio do futebol, também fizeram postagem mais neutras, sem citar o nome do presidente. “Sete de setembro, data tão festiva, foi a independência dessa terra tão queridaaaa!”, escreveu o ídolo do Palmeiras, na legenda de foto que aparece com a bandeira brasileira na conquista do pentacampeonato

Outras estrelas como Neymar e Rivaldo também realizaram postagens referentes ao Dia da Independência.