Daniel Alves é cortado e Tite convoca lateral Emerson para a seleção

A seleção brasileira anunciou na manhã desta terça-feira, 25, a convocação do lateral-direito Emerson, que atuou pelo Real Betis, da Espanha, na última temporada. O jogador de 22 anos, que estava na lista da equipe olímpica, foi chamado para o lugar de Daniel Alves, do São Paulo, cortado devido a uma lesão no joelho direito.

Assine a revista digital no app por apenas R$ 8,90/mês

Revelado pela Ponte Preta e com passagem pelo Atlético Mineiro, Emerson foi comprado em 2019 pelo Barcelona, mas foi emprestado ao Real Betis e, atualmente, tem seu futuro indefinido – é possível que retorne ao clube catalão.

O lateral-direito Guga, do Atlético-MG, foi convocado para a seleção olímpica para suprir a vaga de Emerson. O jogador se apresentará no próximo domingo, 30, para a disputa de dois amistosos preparatórios em Belgrado, na Sérvia, nos dias 5 e 8 de junho, na última etapa antes da lista final para os Jogos de Tóquio.

Já a seleção brasileira principal inicia sua preparação para os jogos contra o Equador, dia 4 de junho, em Porto Alegre, e Paraguai, em Assunção, dia 8, ambos válidos pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2022, no Catar, a partir desta quarta-feira, 26, com a chegada da comissão técnica e jogadores vindos da Europa.

Os convocados que atuam no Brasil e os finalistas da Liga dos Campeões da Europa, entre Chelsea e Manchester City, se apresentam a partir do dia 31.