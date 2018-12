Daniel Alves diz que River x Boca em Madri é ‘a maior vergonha’

O lateral brasileiro Daniel Alves se juntou a Diego Armando Maradona e outros críticos da escolha da Conmebol de mandar a final da Copa Libertadores entre os rivais argentinos River Plate e Boca Juniors para o Santiago Bernabéu, em Madri, na Espanha. O jogador do Paris Saint-Germain divulgou vídeos em suas redes sociais para defender que a decisão ocorresse em Buenos Aires.

“Para mim, jogar Boca e River fora da América do Sul é a maior vergonha que vi e que vou ver como jogador de futebol, como sul americano, como alguém que se considera que este esporte se pode viver com sentimento, com paixão, com tudo que queira, mas sobretudo com respeito”, desabafou. “É indignante. Se supõe que eu não tenha nada a ver com isso, mas, como jogador sul americano, apaixonado por futebol e pela rivalidade sadia, me senti no direito e na obrigação de me expressar.

Segundo Daniel Alves, os torcedores do River que atiraram objetos contra o ônibus do Boca no último dia 24 – data em que a final deveria ter ocorrido no estádio Monumental de Núñez -, deveriam ser punidos separadamente pela Justiça. “Penso que as pessoas que não têm nada a ver com o que aconteceu não devam pagar por alguns mal-educados. Eles só teriam esta possibilidade de assistir um Boca e River, em uma final, e agora não podem ver porque mudaram para a Europa”, avaliou o jogador.

Mais cedo, o treinador do Real Madrid, o argentino Santiago Solari, também lamentou a mudança, apesar de o jogo ser realizado no estádio de seu clube.

“Tenho sentimentos contraditórios. É uma honra para o Real Madrid receber a final da Libertadores, o clássico entre os dois maiores clubes da argentina. Tomara que um estádio com essa história ajude a colocar um bom fim nessa final tão complicada. Por um lado é uma honra. Mas não posso deixar de pensar nas causas que a trouxeram até aqui, que se tenha que jogar a um oceano de distância de Buenos Aires. Ela quebrou muitos corações”, afirmou Solari, ex-jogador do River.