Daniel Alves aparece no BID e estreia no São Paulo deve acontecer domingo

O lateral Daniel Alves está liberado para estrear pelo São Paulo. O novo camisa 10 do clube foi regularizado pela CBF e seu nome apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) nesta quarta-feira, 14. Portanto, o jogador já pode entrar em campo no próximo compromisso do time, contra o Ceará, no domingo, 18, às 16h, no Morumbi.

A decisão agora está nas mãos de Cuca. Daniel Alves treinou no meio-campo e pode atuar na posição na próxima partida. Se depender do diretor de futebol do São Paulo Raí, “domingo tem estreia”.