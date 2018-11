Dani Alves diz que trabalhar com Guardiola é ‘melhor do que fazer sexo’

O lateral Daniel Alves, do Paris Saint Germain, declarou que Pep Guardiola é o melhor técnico do mundo e ressaltou que trabalhar com o espanhol é ‘melhor do que fazer sexo’. A frase foi dita no documentário “Take the ball, pass the ball”, que conta a história do Barcelona treinado por Guardiola. A emissora britânica Sky Sports divulgou a frase de Dani Alves e também de outros jogadores.

O técnico Pep Guardiola, do Manchester City, respondeu com bom humor ao comentário de Daniel Alves em entrevista no clube inglês nesta sexta-feira: “Eu prefiro sexo, de longe”. O treinador também contou que, assim como muitos jogadores ‘amam’ trabalhar com ele, outros têm dificuldades e não gostam.

Journo : @DaniAlvesD2 said training under you is better than sex, what are your views on his comments? Pep “I prefer the sex by far” pic.twitter.com/Lbb7HyFbgi — The Pep (@GuardiolaTweets) November 9, 2018

“Tem uma lista de jogadores que gostam de mim, mas tem uma lista enorme de pessoas que não gostam, algumas da Suécia (fazendo referência ao desafeto Zlatan Ibrahimovic, treinado por ele no Barcelona) e de outros lugares”, ressaltou o treinador.