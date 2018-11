Da Bulgária à Colômbia: técnico Paulo Autuori assume o Atlético Nacional

Paulo Autuori vem tendo um 2018 agitado – e inusitado. Menos de dois meses depois de deixar o Ludogorets, atual heptacampeão da Bulgária, o treinador brasileiro foi anunciado nesta sexta-feira pelo Atlético Nacional, da Colômbia.

O clube colombiano ressaltou em comunicado a “vitoriosa trajetória profissional de Autuori à frente de clubes do Brasil, Portugal, Peru, Japão e Catar” e seu “estilo de jogo, interesse por impulsionar as divisões de base e sua forma de trabalho que se adapta à do Atlético Nacional”.

O Atlético Nacional informou que o atual treinador do Atlético, Hernán Darío Herrera, ajudará Autuori na transição, antes de ir à Europa para realizar cursos. O time busca uma arrancada no Campeonato Colombiano para garantir uma vaga nos playoffs – ocupa a sétima posição e já tem presença garantida na Copa Sul-Americana do próximo ano, já que venceu a Copa da Colômbia na última quinta-feira.

deixou o clube em outubro, em solidariedade à demissão do diretor que o contratou. 15 vitórias, quatro empates e quatro derrotas e foi campeão da Supercopa da Bulgária. Ele Autuori, de 62 anos, voltou a exercer a função de técnico este ano, no Ludogorets, pelo qual somou