Cuiabá anuncia contratação do técnico Jorginho

O Cuiabá anunciou, neste sábado, 3, a contratação do técnico Jorginho. O clube, que estava sem treinador desde a demissão de Alberto Valentim em maio, ainda não venceu no Campeonato Brasileiro e busca uma reabilitação.

O último clube de Jorginho foi o Atlético-GO, onde ficou por pouco menos de dois meses. Ele já comanda o primeiro treinamento com o grupo do Cuiabá neste sábado. A estreia à beira do campo será na quarta-feira, 7, contra o Red Bull Bragantino, fora de casa.

No time mato-grossense, Jorginho volta a reeditar dupla com o auxiliar-fixo do clube Luiz Fernando Iubel, que vinha comandando a equipe no Brasileirão. Até o momento, o Cuiabá, que tem duas partidas a menos, soma apenas 4 pontos na competição, com quatro empates e duas derrotas, e ocupa a 18ª colocação.