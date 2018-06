Parecia o estádio Nacional de Lima, com as arquibancadas tomadas por camisas brancas com listra vermelha — o Peru foi o oitavo país que mais comprou ingressos, mais de 43 mil. Com esse empurrão, a seleção andina dominou as ações ofensivas da partida, mas a Dinamarca soube aproveitar uma das poucas chances que criou e venceu por 1 a 0, no fechamento da primeira rodada do grupo C da Copa do Mundo da Rússia. O duelo marcou mais uma utilização do árbitro assistente de vídeo (VAR, na sigla em inglês) e a participação de Paolo Guerrero, após longa batalha jurídica contra a suspensão por doping.

Em chute de Carrillo defendido por Schmeichel, aos quatorze minutos, e em arrancada de Farfán, aos 29, o Peru ameaçou primeiro. Apesar de ficar mais com a bola, a Dinamarca chutou na meta uma única vez e somente aos 38. No minuto final antes do intervalo, o VAR colocou a bola na marca do pênalti. O meia peruano Cueva, do São Paulo, sofreu a falta e assumiu a cobrança. Habituado a cobrar rasteiro no clube brasileiro, pareceu sentir a pressão de uma Copa do Mundo: chutou por cima e foi para o vestiário chorando, cercado pelo consolo dos colegas.

No segundo tempo, a Dinamarca inverteu a estratégia: passou a ter menos posse de bola do que o adversário e apostou no contra-ataque. Foi assim que chegou ao gol da vitória, aos quatorze minutos: em velocidade, o meia Eriksen foi acionado na intermediária e encontrou Poulsen livre, passando por trás da defesa peruana; o camisa 20 tocou por baixo de Gallese. Foi a senha para a entrada de Paolo Guerrero na partida.

O centroavante do Flamengo, sem a condição física ideal, fez de sua meia hora em campo uma obcecada busca pelo empate. Cabeceou nas mãos de Schmeichel em seu primeiro lance e, aos 34, quase fez um golaço de calcanhar. Os dinamarqueses sempre respondiam em rápida transição e quase Eriksen fez o segundo, aos 40. Num misto de burocracia e frieza, a máquina escandinava funcionou.

A segunda rodada do grupo C será na próxima quinta-feira, 21 de junho: Dinamarca e Austrália se enfrentam em Samara, às 9h, e o Peru jogará sua sobrevivência contra a França, ao meio-dia.

Ponto alto

Aos dezessete minutos do segundo tempo, o atacante Paolo Guerrero realizou seu sonho de disputar uma Copa do Mundo — na condição de principal responsável pela classificação peruana. Enquanto lutou contra a suspensão, contou com a solidariedade dos capitães de Dinamarca, França e Austrália, seus adversários. O maior exemplo de fair play (jogo limpo) do Mundial até aqui.

Ponto baixo

A exemplo do que aconteceu na vitória da França sobre a Austrália, novamente o VAR foi acionado com atraso para decidir um pênalti. A Fifa flerta perigosamente com a lambança: qualquer lance relevante (gol ou cartão) que acontecer enquanto deliberam corre o risco de ser anulado. Ou não?

Ficha do jogo

Peru 0 x 1 Dinamarca

Local: Arena Mordovia, em Saransk. Árbitro: Bakary Gassama (GAM). Público: 40.502. Gol: Yurary Poulsen, aos 14 do segundo tempo.

Peru: Gallese; Advincula, Rodríguez, Ramos e Trauco; Tapia (Aquino) e Yotun; Carrillo, Cueva e Flores (Guerrero); Farfán (Ruidíaz). Técnico: Ricardo Gareca.

Dinamarca: Schmeichel; Dalsgaard, Kjaer, Christensen (Jorgensen) e Stryger; Delaney, Kvist (Schöne) e Eriksen; Yurary Poulsen, Jorgensen e Sisto (Braithwaite). Técnico: Age Hareide.