Cuca vê Santos cascudo e diz ter usado Goiás de exemplo para final

RIO DE JANEIRO – O técnico Cuca acredita que o Santos chega amadurecido para a final da Libertadores contra o Palmeiras, marcada para este sábado, 30, às 17h (de Brasília), no Maracanã. O comandante santista afirmou na entrevista coletiva da véspera que o time, após as classificações na competição, ficou “cascudo”, mas também externou ter utilizado lances da derrota para o Goiás como exemplo para os jogadores.

“A palavra medo não existe. Você estando envolvido nesse processo pode ter algum cuidado maior, claro, a própria competição nos ensinou a sermos cascudos. Na chave de grupos vencemos o Defensa y Justicia, na Argentina, ainda com o Jesualdo [Ferreira, ex-técnico santista]. O Delfín é um time complicado, assim como o Olimpia, naquele calor, também complicadíssimo. A LDU, com o Marcelo [Fernandes, auxiliar], lá em Quito pouquíssimas equipes vencem. Os resultados ‘ruins’ fora de casa que tivemos foram os empates com o Grêmio e o Boca. Esses meninos criaram um lastro forte, uma confiança grande”, disse o treinador.

Cuca afirmou ainda ter dúvidas na escalação final da equipe. Após a derrota para o Goiás – jogo em que o Santos vencia por 2 a 0, na Vila Belmiro, mas sofreu a virada e perdeu por 4 a 3 –, o treinador externou publicamente repensar a possibilidade de alteração tática na equipe, sacrificando algum dos jogadores que têm sido titulares. Na ocasião, o treinador assumiu culpa pela derrota.

“Eu também trabalhei em cima da derrota do Goiás, porque é nessas horas que você consegue tirar o máximo do jogador, mas não posso me apoiar no jogo do [Palmeiras com o] River [Plate]. Era um jogo atípico. O Palmeiras tinha 3 a 0 de vantagem e jogou contra um time franco-atirador, que não tinha nada a perder. É um jogo muito diferente. Amanhã começa 0 a 0. É um jogo que você tem de ter o mínimo de erros para sair campeão”, explicou.

Durante a entrevista, Cuca também lembrou a meta estabelecida a portas fechadas com os jogadores ainda no primeiro dia de clube. Na ocasião, Cuca convocou uma reunião com os atletas no auditório do CT Rei Pelé e surpreendeu com uma projeção otimista, assegurando que o clube ficaria entre os oito primeiros colocados no Campeonato Brasileiro e chegaria a final da competição, ainda na fase de grupos.

O técnico santista também dirigiu elogios ao português Abel Ferreira, dizendo que o treinador palmeirense tem carreira promissora, apesar do fato de ainda não ter conquistado títulos. Cuca lembrou de jogos decisivos enquanto comandava Botafogo e Fluminense, no Maracanã.

Após as entrevistas, os jogadores se dirigiram ao gramado para uma breve atividade, com acesso dos jornalistas apenas aos primeiros minutos. O Palmeiras fez o reconhecimento do gramado pouco antes, depois seguiu para atividade no estádio Nilton Santos.