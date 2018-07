Cuca é apresentado e impõe meta no Santos

Cuca foi apresentado como técnico do Santos nesta terça-feira, no CT Rei Pelé, e depois de uma longa conversa com o elenco definiu que a meta é entrar na zona de classificação para a Libertadores da América em 2019. Atualmente, o Santos é o 17° colocado, com 16 pontos, dentro da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro

Não ser rebaixado, porém, não será motivo para comemoração. “Não quero passar pelo Santos como um treinador que apenas não deixou o clube cair. Isso não é um título de campeonato. Quero conquistas, vou dar o máximo para tirar o máximo dos jogadores.”

“O Santos tem só 10 pontos a menos que o sexto colocado. Com 23 jogos, podemos buscar uma vaga na Libertadores do ano que vem. Essa é a grande meta”, disse Cuca. “Temos a Copa do Brasil amanhã. Temos uma ambição, apesar de o momento não ser tão bom.” O Santos enfrentará o Cruzeiro na quarta, às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, no primeiro jogo das quartas da Copa do Brasil.