Cruzeiro não vê problema em pagar cláusula milionária por Fred

A rescisão de contrato entre Fred e Atlético-MG foi amigável, mas o clube fez questão de colocar um cláusula aceita pelo jogador e seu advogado: caso assinasse com o Cruzeiro, teria que pagar uma multa de 10 milhões de reais. E nesta terça-feira, o novo clube mineiro do jogador assumiu a dívida.

O Cruzeiro divulgou uma nota assumindo a possibilidade de pagar a dívida, até provocando o rival. “O departamento jurídico do Cruzeiro está analisando a cláusula contratual que obriga o atacante Fred a pagar uma indenização de 10 milhões de reais ao seu ex-clube. Caso o parecer seja favorável ao pagamento, o clube não vê problema para fazer o pagamento, pois conta com um grupo de empresários cruzeirenses que está nos auxiliando nesta operação e irá fazer a quitação integral do valor”, dizia o comunicado.

O Cruzeiro contratou o jogador já sabendo da possibilidade de multa e entregou o caso ao seu departamento jurídico. Fred iniciou sua carreira no América-MG, em 2003, mas ganhou destaque nacional jogando no Cruzeiro entre 2004 e 2005. O bom desempenho o fez ser vendido ao Lyon, da França, e chegar à Copa de 2006, como reserva. Após quatro anos na França, foi contratado pelo Fluminense, onde jogou de 2009 a 2016. Nos últimos dois anos, jogou pelo Atlético-MG, maior rival do Cruzeiro.