Cruzeiro lança novo uniforme em homenagem ao Palestra Itália

No dia em que estreia na Copa Libertadores, às 19 horas, contra o Huracán, em Buenos Aires, o Cruzeiro divulgou seu novo uniforme para a temporada 2019, que será estreado nesta quinta-feira, 7. A nova camisa é uma homenagem ao Palestra Itália, nome do clube mineiro antes da Segunda Guerra Mundial.

O uniforme todo azul tem estrelas que representam o Cruzeiro do Sul, em branco, na altura do peito. O símbolo significa o vínculo entre clube em país, que deu origem ao novo nome da equipe. Na barra da camisa, um patch, misturando o símbolo do antigo Palestra Itália com o do Cruzeiro, ganha destaque.

Os novos uniformes chegam às lojas custando 259,90 reais na versão clássica e 299,90 reais na versão para atletas. A camisa feminina custará 199,90 reais.