Cruzeiro é o que mais cresce nas redes sociais em 2018

O Ibope fez um novo levantamento, no começo de 2018, com o número de seguidores dos clubes brasileiros nas redes sociais e o Cruzeiro foi quem mais cresceu no período, entre 22 de dezembro de 2017 e 31 de janeiro deste ano, com 242.000 novos seguidores.

O Palmeiras (222.000 novos seguidores) e o Flamengo (200.000) aparecem logo atrás – os três clubes foram os que realizaram as contratações de maior impacto no período. O Cruzeiro contratou Fred; o Palmeiras, Lucas Lima e Gustavo Scarpa; e o Flamengo, Marlos Moreno, e teve o retorno do goleiro Julio Cesar.

Os 17 clubes com mais seguidores são da Série A do Campeonato Brasileiro, com o Flamengo na primeira colocação, seguido de Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos. Nesse começo de temporada, os clubes brasileiros tiveram mais do que 1,5 milhão de novos inscritos nas redes sociais.