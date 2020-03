Cruzeiro demite o técnico Adilson Batista após nova derrota no Mineiro

A diretoria do Cruzeiro anunciou neste domingo, 15, a demissão do técnico Adilson Batista. Ele foi dispensado após o time perder por 1 a 0 para o Coimbra, no estádio Independência, em jogo válido pelo Campeonato Mineiro. Confira dados da partida aqui.

Também não continuam no time o diretor de futebol Ocimar Bolicenho, o auxiliar técnico Cyro Garcia e o preparador físico José Mário Campeiz.

Trata-se da segunda passagem de Adilson pelo clube como treinador. No total, dirigiu o Cruzeiro em 185 jogos, com 101 vitórias, 38 empates e 46 derrotas. Nesta segunda passagem, assumiu a equipe nas três rodadas restantes do Campeonato Brasileiro do ano passado e iniciou o processo de reconstrução do grupo neste início de 2020, totalizando 15 jogos.