Cruzeiro anuncia contratação do atacante Hernán Barcos

O Cruzeiro anunciou nesta terça-feira a contratação do atacante argentino Hernán Barcos, que já havia passado por Palmeiras e Grêmio e, mais cedo, rescindiu contrato com a LDU de Quito, do Equador. “Com o objetivo de deixar o elenco cada vez mais forte e visando suprir as ausências circunstanciais de Fred e Sassá, a diretoria do Cruzeiro Esporte Clube acertou a contratação do experiente atacante Hernán Barcos”, diz comunicado publicado no site da equipe mineira.

Segundo a nota do clube, o atacante assinou contrato de um ano. Nesta temporada, Barcos entrou em campo 22 vezes e marcou 11 gols. O jogador argentino ajudou a LDU a conquistar de maneira antecipada a Primeira Etapa do Campeonato Equatoriano, que garante lugar na decisão da competição.

Mais cedo, Barcos usou seu perfil no Instagram para escrever um texto de despedida aos torcedores do clube de Quito. “Hoje é um dia difícil para mim e minha família, por tudo o que vivemos nesse semestre, mas tenho que me despedir mais uma vez”, garantiu o atacante, que já havia vestido a camisa da LDU entre 2010 e 2011, antes de desembarcar no Palmeiras.