Cruzeiro acusa empresário de zagueiro de furtar documentos sigilosos

Depois dos escândalos de corrupção e o inédito rebaixamento para a segunda divisão, o Cruzeiro se envolveu em mais uma polêmica em 2019. O clube mineiro acusou nesta segunda-feira 30 o empresário Fábio Mello, agente do zagueiro Fabrício Bruno, de furtar documentos sigilosos após uma reunião para acertar a situação do atleta. A equipe soltou uma nota oficial em seu site para falar sobre o episódio.

“O Cruzeiro EC vem a público lamentar o comportamento do agente de jogadores, Fábio Mello, que após uma reunião com o CEO do Núcleo Dirigente Transitório, Vittorio Medioli, tentou se apoderar de alguns documentos sigilosos do Clube, retornando à sala de reuniões que, no momento, estava vazia”, diz o comunicado.

Segundo o clube, Mello teria “se aproveitado” de uma saída de Medioli da sala para pegar os documentos, mas o dirigente percebeu a movimentação pelo reflexo do vidro e abordou o empresário na porta do elevador. O CEO cruzeirense teria conseguido recuperar parte dos papéis, mas só se deu conta de que o agente tinha conseguido levar um documento após uma conferência detalhada.

O Cruzeiro informou que Vittorio Medioli vai registrar um boletim de ocorrência na delegacia pelo caso. A reportagem não conseguiu contato com Fabio Mello até o momento.

A reunião aconteceu para resolver a situação do zagueiro. Há dois dias, Fábio Mello levou uma proposta de empréstimo com opção de compra para Fabrício Bruno do Celtic, da Escócia. O Cruzeiro não gostou dos valores e fez uma contraproposta. Horas depois, o jogador entrou na Justiça para pedir a liberação unilateral do contrato sob tutela de urgência. O juiz de 1ª instância rejeitou o pedido.