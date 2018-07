A Croácia enfrenta a Inglaterra nesta quarta-feira, a partir das 15 horas (de Brasília), no Estádio Lujniki, em Moscou, pela semifinal da Copa do Mundo de 2018. Os croatas podem igualar ou superar sua melhor campanha, o 3º lugar, em 1998, enquanto os ingleses tentam retornar à final após 52 anos.

A Croácia participou de sua primeira Copa em 1998 e surpreendeu, caindo apenas na semifinal, após perder por 2 a 1 para a seleção francesa, anfitriã e campeã naquele ano. Os croatas ficaram em terceiro lugar e tiveram o artilheiro da competição, o atacante Davor Suker, que marcou seis gols em sete partidas.

A Inglaterra não sabe o que é disputar uma final desde 1966, quando sediaram o Mundial e foram campeões em cima da Alemanha Ocidental, de Franz Beckenbauer, por 2 a 1. Os ingleses contaram com o melhor jogador daquela edição da Copa, o meia-atacante Bobby Charlton, lenda do Manchester United.

Em 2018, a seleção croata surpreende, não tanto como a de Suker, mas conta com o brilho de Luka Modric, um dos melhores meio-campistas da atualidade, e com um jogo sólido coletivamente. A Inglaterra chegou à Rússia com uma nova geração e tem como esperança seu “homem-gol”, o atacante Harry Kane, artilheiro do Mundial com seis gols marcados.

Contra os ingleses. o favoritismo certamente não é croata, mas o jogo promete ser um dos mais equilibrados da Copa do Mundo. O vencedor do confronto vai enfrentar a tradicional seleção francesa na final, que ocorre no próximo domingo, às 12 horas (de Brasília), também em Lujniki.