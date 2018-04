Criticado no Chile, Loco Abreu joga mesa contra a própria torcida

Aos 41 anos, o atacante uruguaio Sebastián “Loco” Abreu segue aprontando das suas. No último sábado, ele protagonizou uma cena bizarra ao atirar uma mesa contra a sua própria torcida, após empate em 0 a 0 de sua equipe, o Audax Italiano, contra o Antofagasta, pelo Campeonato Chileno. Abreu se manifestou um dia depois e não pediu desculpas – pelo contrário, fez piada com seu momento de fúria.

Segundo a imprensa chilena, o ídolo do Botafogo vinha sendo questionado pela torcida do Audax Italiano, que tem apenas uma vitória em 11 rodadas da liga chilena, e respondeu atirando o objeto contra seus críticos. No domingo, o extrovertido jogador usou o Twitter para fazer piada com a situação.

“Recebendo a visita de Sebastián Flores para alegrar um pouco o dia depois da noite que tive. Já virou uma história engraçada, e tomara que o time saia desta má fase. A quem tiver dúvidas, esta mesa está parafusada”, escreveu Loco Abreu, em foto postada ao lado do amigo, também jogador de futebol.

Nos comentários, muitos torcedores exigiram um pedido de desculpas e mais respeito pela equipe, antepenúltima colocada no Chile e adversário do Botafogo na primeira fase da Copa Sul-Americana. Na primeira partida, o clube carioca venceu por 2 a 1, fora de casa.