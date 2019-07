Criticada nas redes, nova camisa do Barcelona é sucesso de vendas

O Barcelona deu um bico na tradição e, pela primeira vez em sua centenária história, lançou uma camisa titular quadriculada – mantendo, ao menos, as cores azul e grená. A princípio, a novidade chocou seus torcedores, especialmente os mais tradicionalistas, que espalharam críticas pelas redes sociais.

No entanto, segundo informa o diário catalão Sport, dirigentes do clube foram surpreendidos com uma procura bem aima do esperado pelo novo modelo. Segundo a publicação, as vendas nas lojas oficiais do clube estão 32% acima das expectativas, que já eram altas.