Crítica de Rodrygo à Conmebol ganha destaque na mídia espanhola

Ao término do empate em 0 a 0 entre Santos e Independiente, nesta terça-feira à noite, no Pacaembu — pelas oitavas de final da Copa Libertadores —, o atacante Rodrygo xingou a Conmebol, entidade que controla o futebol sul-americano e que concedeu vitória de 3 a 0 ao time argentino no jogo de ida pela escalação irregular de Carlos Sánchez.

A partida, disputada em Avellaneda, também havia terminado em 0 a 0. “Conmebol, seus filhos da ….”, gritou o jogador em direção ao celular de um torcedor, que gravava o evento. As imagens ganharam destaque na imprensa espanhola.

Até o Rodrygo pistola com a CONMEBOL pic.twitter.com/M3iOvBWFIu — BRASILEIRÃO DA DEPRESSÃO (@br_dadepressao) August 29, 2018

Marca e AS, de Madri, deram espaço para a declaração de Rodrygo, que foi recentemente contratado pelo Real Madrid. O vídeo foi publicado em ambos sites e era destaque em suas páginas principais na manhã desta quarta-feira.

Na noite passada, o atacante defendeu a atitude dos torcedores, que aos 35 minutos do segundo tempo jogaram bombas em campo e tentaram invadir o gramado. A partida foi encerrada por falta de segurança. “Eu sou torcedor, sei como é, e faria a mesma coisa dos santistas no estádio. A gente (jogadores) ficou tranquilo (com as bombas e tentativas de invasão)”, declarou.

O jovem de 17 anos foi contratado pelo Real Madrid em junho deste ano, por 40 milhões de euros (170 milhões de reais na cotação da época). Por contrato, ele ficará no Santos até julho de 2019 e pode ter feito sua última partida pelo clube na Libertadores. “Não sei quando vou jogar Libertadores de novo pelo Santos. Fico muito triste”, lamentou o jogador.