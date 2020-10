Atualizado em 22 out 2020, 15h47 - Publicado em 22 out 2020, 15h27

O aguardado reencontro entre Cristiano Ronaldo e Lionel Messi pode ser adiado. O atacante português da Juventus voltou a testar positivo para Covid-19 e, de acordo com o protocolo da Uefa, que exige um resultado negativo uma semana antes das partidas, pode ser desfalque para a partida do próximo dia 28, diante do Barcelona, em Turim, pela Liga dos Campeões.

Cristiano Ronaldo contraiu o vírus há pouco menos de duas semanas, quando estava concentrado com a seleção portuguesa. Apesar de não ter apresentado sintomas, ele testou positivo duas vezes nos testes PCR que realizou. A Juventus, no entanto, assegura que seu principal jogador apresenta carga viral muito baixa e solicitou junto à Uefa que seja realizado um novo teste 24 horas antes do duelo.

O contagio do jogador foi revelado no último dia 14, quando Cristiano Ronaldo deixou a concentração de Portugal. Desde então, cumpre quarentena em casa e vem tranquilizando seus fãs sobre seu estado de saúde. A Juventus ainda pretende realizar um novo teste na próxima sexta-feira, 23, e, caso o resultado seja negativo, Cristiano teria chances de atuar no domingo 25, diante do Hellas Verona.

Caso o desfalque contra o Barcelona seja confirmado, Cristiano e Messi só devem voltar a se cruzar no dia 8 de dezembro, no jogo de volta da fase de grupos, no Camp Nou. Os maiores protagonistas da última década já protagonizaram 35 confrontos, com o argentino em vantagem: 16 vitórias, contra nove do português; 22 gols marcados, diante de 19 do rival. Eles não se enfrentam há mais de dois anos, desde que Cristiano Ronaldo deixou o Real Madrid.