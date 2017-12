Cristiano torna-se o maior artilheiro dos Mundiais da Fifa

Com o gol marcado diante do Al Jazira, o atacante português Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, tornou-se o maior artilheiro dos Mundiais da Fifa. Diante do clube dos Emirados Árabes Unidos, o jogador marcou seu sexto gol, ultrapassando César Delgado, Lionel Messi e Luis Suárez.

O atacante marcou seus seis gols em sete partidas, incluindo três na final de 2016, diante do Gamba Osaka, do Japão. Apenas em 2014 o atacante não marcou no torneio.

Além disso, Ronaldo aproxima-se do maior artilheiro da história dos Mundiais de Clubes unificados, Pelé, que marcou sete gols em três jogos nos anos de 1962 e 1963, defendendo o Santos.

Jogos de Cristiano Ronaldo em Mundiais

18/12/2008 – Manchester United 5 x 3 Gamba Osaka – Japão – 1 gol

21/12/2008 – Manchester United 1 x 0 LDU Quito – Equador – 0 gol

16/12/2014 – Real Madrid 4 x 0 Cruz Azul – México – o gol

20/12/2014 – Real Madrid 2 x 0 San Lorenzo – Argentina – o gol

15/12/2016 – Real Madrid 2 x 0 América – México – 1 gol

18/12/2016 – Real Madrid 4 x 2 Gamba Osaka – Japão – 3 gols

13/12/2017 – Real Madrid 2 x 1 Al Jazira – Emirados Árabes Unidos – 1 gol

ARTILHEIROS DE MUNDIAIS DA FIFA

Pos. Jogador Gols Jogos Mundiais 1° Cristiano Ronaldo 6 7 4 2° Luis Suárez 5 2 1 2° Lionel Messi 5 5 3 2° César Delgado 5 6 3 5° Denílson 4 3 1 6° Mohamed Aboutrika 4 11 5

ARTILHEIROS MUNDIAS UNIFICADOS

1° – Pelé – 7 gols

2° – Spencer – 6 gols

2° – Cristiano Ronaldo – 6 gols

4° – Luis Suárez – 5 gols

4° – Lionel Messi – 5 gols

4° – César Delgado – 5 gols