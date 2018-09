Cristiano Ronaldo vive maior jejum de gols desde 2010

Cristiano Ronaldo não faz gols há cinco partidas oficiais, duas na última Copa do Mundo e as três primeiras pela Juventus. O português repete uma marca que aconteceu pela última vez em 2010, em situação semelhante.

Na ocasião, Ronaldo marcou um dos gols de Portugal na goleada de 7 a 0 contra a Coreia do Norte na segunda partida da Copa do Mundo, mas não converteu nas duas partidas seguintes no torneio. Em seguida, no começo de sua segunda temporada pelo Real Madrid, ficou outras quatro partidas oficiais sem gols, chegando a seis partidas zerado.

Desde então, as piores marcas do português foram de no máximo quatro partidas sem marcar, algo que foi superado neste final de semana. O último gol de Ronaldo foi na vitória contra Marrocos, na segunda rodada da Copa do Mundo.

Seis jogos sem marcar em 2010

último gol: 21/06 – Portugal 7 a 0 Coreia do Norte (Copa do Mundo) – 1 gol

25/06 – Portugal 0 x 0 Brasil (Copa do Mundo)

29/06 – Espanha 1 x 0 Portugal (Copa do Mundo)

29/08 – Mallorca 0 x 0 Real Madrid (Campeonato Espanhol)

11/09 – Real Madrid 1 x 0 Osasuña (Campeonato Espanhol)

15/09 – Real Madrid 2 x 0 Ajax (Liga dos Campeões)

18/09 – Real Sociedad 1 x 2 Real Madrid (Campeonato Espanhol)

voltou a marcar gol: 21/09 – Real Madrid 3 x 0 Espanyol (Campeonato Espanhol) – 1 gol

Cinco jogos sem marcar em 2018

último gol: 20/06 – Portugal 1 x 0 Marrocos (Copa do Mundo) – 1 gol

25/06 – Portugal 1 x 1 Irã (Copa do Mundo)

30/06 – Uruguai 2 x 1 Portugal (Copa do Mundo)

18/08 – Chievo Verona 2 x 3 Juventus (Campeonato Italiano)

25/08 – Juventus 2 x 0 Lazio (Campeonato Italiano)

01/09 – Parma 1 x 2 Juventus (Campeonato Italiano)