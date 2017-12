Cristiano Ronaldo vira sócio de maior rede portuguesa de hotéis

O atacante português Cristiano Ronaldo entrou em sociedade com a Pestana, a maior rede de hotéis de seu país. Com a joint venture, chamada Pestana CR7, a empresa espera abrir novos mercados na Ásia e reforçar sua expansão na Espanha e nos Estados Unidos.

Ronaldo está seguindo os passos de outros astros do esporte que têm investido em hotéis — como os tenistas Andy Murray e Andre Agassi e os jogadores de futebol Gary Neville e Ryan Giggs —, mas o seu empreendimento se destaca pela ambição global.

Os primeiros hotéis Pestana CR7 foram inaugurados sem alarde na Ilha da Madeira e em Lisboa e deram resultados positivos, disse o presidente-executivo da Pestana, José Theotónio. “A marca conjunta está abrindo possibilidades para nós, da Pestana, em lugares onde dificilmente teríamos chegado sozinhos”, disse ele no Pestana Palace Hotel de Lisboa — lar temporário da pop star Madonna, que se mudou para Portugal em setembro. “Temos contatos para entrar em outros mercados onde a marca CR7 é forte, na Ásia, no Oriente Médio”, acrescentou, citando interesses na China continental, Macau, Dubai e Catar.

Tanto Ronaldo quanto a rede de hotéis são da ilha portuguesa da Madeira e estão investindo um total de 75 milhões de euros na empreitada, incluindo os dois hotéis já em atividade. Os próximos dois serão abertos em Madri e na praça Times Square, de Nova Iorque, no final de 2018, disse Theotónio. Os hotéis CR7 têm carpetes com marcas de pegadas do jogador, troféus e mesas de pebolim, além do som de torcidas comemorando nos corredores.

A futura expansão da rede de hotéis dependerá do sucesso das unidades de Madri e Nova Iorque. A Pestana, rede familiar com mais de 90 hotéis de alto nível, espera que a parceria ajude a competir por uma fatia maior do mercado de redes de hotel de luxo internacionais, como a espanhola Melia, a francesa AccorHotels e a gigante norte-americana Marriott International.