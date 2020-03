Cristiano Ronaldo vai ao estádio para assistir Real Madrid e Barcelona

Cristiano Ronaldo está na Espanha para assistir o clássico entre Real Madrid e Barcelona, que vale a liderança do Campeonato Espanhol e será um desempate histórico para os dois maiores rivais do país. O craque da Juventus não atuou no final de semana e viajou até Madri para acompanhar o jogo do ex-time in loco no estádio Santiago Bernabéu.

A Juventus iria enfrentar a Inter de Milão, em duelo direto na briga pelo título italiano, mas a Serie A decidiu adiar a partida por conta do surto de coronavírus que atinge, principalmente, cidades na região norte do país. Na rodada passada, cinco jogos já haviam sido remarcados.

O atacante português atuou pelo Real Madrid entre 2009 e 2018, quando se transferiu para o clube italiano. Cristiano Ronaldo conquistou duas vezes o Campeonato Espanhol e venceu quatro títulos da Liga dos Campeões da Europa com a equipe merengue.