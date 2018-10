Cristiano Ronaldo ultrapassa Selena Gomez e é o mais seguido no Instagram

Cristiano Ronaldo ultrapassou a cantora americana Selena Gomez nesta segunda-feira na lista de pessoas mais seguidas no Instagram. O atacante português da Juventus chegou a cerca de 144.305.000 de seguidores na rede social, superando a artista, que tem pouco mais de 144.304.000. Selena Gomez liderava a lista desde 2016.

Neste ano, Cristiano Ronaldo enfrenta uma acusação de estupro, deferida por uma ex-modelo americana que teve uma breve relação com ele, mas a briga na Justiça não interferiu na popularidade do atacante nas redes sociais.

Além do português, o único futebolista que aparece entre os dez mais seguidos é o brasileiro Neymar, atacante do Paris Saint Germain, que soma pouco mais de 104 milhões. O argentino Lionel Messi, do Barcelona, tem 100 milhões e fecha a lista de atletas que ultrapassam a marca de centenas de milhões.