Cristiano Ronaldo tem valores de contrato milionário vazados

Já se sabia que Cristiano Ronaldo é um dos esportistas mais bem pagos do mundo, mas a revista alemã Der Spiegel, com base em informações obtidas pelo Football Leaks, revelou informações mais detalhadas sobre um dos principais contratos do atacante português da Juventus. Só da fornecedora esportiva Nike, Cristiano recebe mais de 70 milhões de reais anuais.

De acordo com os documentos vazados, Cristiano Ronaldo assinou em 2016 um contrato de dez anos com a Nike no valor de 162 milhões de euros (727 milhões de reais). O acordo, portanto, é válido até 2026 e prevê um pagamento de 16,2 milhões de euros (cerca de 73 milhões de reais) por ano.

Além deste valor fixo, o acordo prevê um um acréscimo de 4 milhões de euros (18 milhões de reais) caso o atacante da Juventus conquiste a Bola de Ouro ou o prêmio The Best durante o período.

A Der Spiegel tentou contato com Jorge Mendes, empresário do jogador, que não respondeu. A Nike, por sua vez, alega que os contratos são confidenciais.