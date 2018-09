Cristiano Ronaldo tem o maior salário do Campeonato Italiano

O jornal Gazzetta dello Sport divulgou nesta terça-feira o valor do salário dos 548 jogadores que disputam o Campeonato Italiano. Segundo o jornal, Cristiano Ronaldo recebe 31 milhões de euros líquidos (149 milhões de reais) por ano, 3,3 vezes mais que o segundo, o argentino Gonzalo Higuaín (Milan), que tem vencimentos de 9,5 milhões de euros (45,5 milhões de reais) por ano.

Cristiano Ronaldo tem o terceiro maior salário do futebol. O argentino Lionel Messi (Barcelona), recebe cerca de 45 milhões de euros líquidos (216 milhões de reais) por ano; e Neymar (PSG), cerca 35 milhões de euros líquidos (168 milhões de reais).

De acordo com a Gazzetta, a Juventus é o clube da Série A com mais gastos em salários: 219 milhões de euros (1,05 bilhão de reais) por ano, seguida pelo Milan, com 140 milhões de euros (671 milhões de reais) por ano.

Os dez maiores salários da primeira divisão italiana (reais/ano)

1° – Cristiano Ronaldo (Juventus) – 149 milhões

2° – Gonzalo Higuaín (Milan) – 45,5 milhões

3° – Paulo Dybala (Juventus) – 33,5 milhões

4° – Miralem Pjanic (Juventus) – 31 milhões

5° – Douglas Costa (Juventus) – 29 milhões

5° – Gianluigi Donnarumma (Milan) – 29 milhões

7° – Leonardo Bonucci (Juventus) – 26 milhões

8° – Emre Can (Juventus) – 24 milhões

9° – Lorenzo Insigne (Napoli) – 22 milhões

10° – Mauro Icardi (Inter de Milão) – 21 milhões

10° – Eden Dzeko (Roma) – 21 milhões

Clubes que mais gastam em salários (reais/ano)

1° – Juventus – 1,05 bilhão

2° – Milan – 671 milhões

3° – Inter de Milão – 556 milhões

4° – Roma – 479,5 milhões

5° – Napoli – 451 milhões