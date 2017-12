Cristiano Ronaldo: ‘Sou o melhor jogador da história’

O atacante português Cristiano Ronaldo se definiu como o maior jogador de futebol da história após vencer pela quinta vez a Bola de Ouro, da revista francesa France Football. A publicação elege todo ano o melhor do futebol europeu — entre 2010 e 2015 foi entregue junto com o prêmio Fifa para o melhor do mundo.

Em entrevista para a revista, que chega às bancas francesas neste mês, o jogador não teve dúvidas ao responder quem é o maior de todos os tempos. “Eu sou o melhor jogador da história, nos bons e nos maus momentos. Respeito as preferências de todo o mundo, mas não vejo ninguém melhor que eu”, disse Ronaldo, que venceu o prêmio pela quinta vez na história, com quase 90% dos votos. Os outros prêmios foram em 2008, 2013, 2014 e 2016.

Lionel Messi ficou em segundo, e o brasileiro Neymar foi o terceiro colocado no Ballon D’or, que é entregue na Europa desde 1956. Marcelo e Philippe Coutinho estiveram entre os trinta melhores jogadores.